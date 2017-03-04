驚爆一半以上大專院校簽承諾書 台大澄清

台灣大學。(資料照片，郭吉銓攝)

民進黨立委陳亭妃日前臉書爆料，世新、清華等共6校有簽「一中承諾書」，教育部也證實有6所簽署。現在事件越演越燒，有媒體報導至少有30所大學發出「承諾書」，公、私立各半，其中包括台大，台大澄清。稍晚又傳教育部目前的了解，全國有157所大專校院，有一半以上的院校都簽署類似承諾書。

教育部長潘文忠2日在立法院教育及文化委員會承諾，將在2週內清查各校是否簽署承諾書，而教育部也表示，目前已經掌握有6校曾簽署類似文件。根據國際及兩岸教育司長楊敏玲表示，初步清查招收陸生較積極的大學中，確認包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清華大學、世新大學至少6所學校有簽署類似文件。

現根據《聯合報》報導，2016年8月16日台大會議決議，不提供承諾書，但提供「聲明書」。內容寫明「本校向來秉持自由學風之原則，對於所有來校交換/訪問之學生，皆以此原則來推動學術之交流。貴校學生來訪臺大研修期間，本校仍應遵循此一原則於接待系所選讀課程暨從事學術交流相關活動。兩岸近年交流密集，暢通無礙，本校特此重申辦學原則並誠摯歡迎貴校學生來訪之意。 」

另外《自由時報》報導，目前教育部的了解，全國157所大專校院，其中一半以上的大學校院都簽署類似承諾書，包括台大、成大、交大、政大等國立大學，輔大、文化、淡江等私立大學，台科大、雲科大等技職大學。

(中時電子報)