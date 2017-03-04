慎！科技專家告誡8個旅遊資安問題

現代人經常使用WiFi傳輸資料，容易成為駭客竊取個資的目標。(圖/shutterstock)

重慶街頭「不做低頭族、關注紅綠燈」警示牌。（中新社）

處於網路時代，大家出國自拍打卡、上網查資料是再普遍不過的事，但這同時也可能潛在不少個資疑慮。全球網路資安專家就列出8大最常見的旅遊數位生活威脅，如出國自拍登機證打卡、使用付費公共Wi-Fi都存在風險之外，甚至吃大餐拍照上傳也可能惹禍上身。

資安大廠趨勢科技近日提出8大面向數位生活安全，供旅人檢視自己是否在無形中成為高風險網路使用戶：一、使用公共的手機充電器安全嗎？二、借用別人的Wi-Fi上網安全嗎？三、付費的公共無線網路安全無虞？四、著名景點如迪士尼樂園、紐約時代廣場的Wi-Fi相對安全？五、分享照片在社群網站有可能洩漏居家位置嗎？六、在五星級飯店刷卡會發生個資外洩嗎？七、上飛機前一定要拿登機證自拍上傳臉書？八、吃大餐時一定也要拍照上傳？

資安專家指出，澳洲有資料顯示，在熱門公共區域設置假的充電區或入侵現有的充電站都相當容易，只需要價值約50到60元澳幣的電子元件和幾個小時在家準備，雖然目前這類手法仍屬於驗證性質，並未發現實際的病毒程式在外流竄。

而使用開放的Wi-Fi網路時，任何心懷不軌的人都能透過網路現成工具查看使用者的瀏覽階段內容，過去有項報告公布全球15個最不安全Wi-Fi地點，包含：紐約時代廣場、巴黎聖母院、巴黎迪士尼樂園、舊金山金門公園、香港海洋公園。

且飯店、咖啡廳的付費wifi也存在同樣風險，只要對方擁有一樣的密碼，就算是付費的開放Wi-Fi熱點也不會比較安全。曾有資安研究人員將這類「窺探」工具做成知名瀏覽器的外掛程式，歹徒可以連上相同的網路取得用戶電子郵件或銀行帳號登入等資訊。

此外，出國習慣拍照、打卡的旅客，也要留意翻拍登機證的風險，以及上傳照片時GPS的拍攝位置設定。若有心人士將登機證上的條碼進行解碼，旅客姓名、班機號碼、出發地、目的地、下個航班都可能輕易被竊取，甚至遭駭客隨意竄改個人資料；而未仔細查看GPS系統設定，隨意把在家裡拍攝的照片PO網，有心人士也有可能推測出使用者住家的位置。

資安專家最後也提醒，民眾出國旅遊享用美食時別太興奮亂拍，德國就有消費者因拍照上傳餐廳菜色而吃上官司，侵犯名廚的智慧財產權。另別以為入住五星級飯店刷卡不會碰上個資外洩，2014年11月起希爾頓飯店就曾發生相關案例，至今仍持續。

(中時電子報)