看中就買 3男持假鈔大方花錢
周姓等3名男子涉嫌持假鈔在高雄旗津觀光區看中就買，大方花錢，店家樂得以為財神爺上門，殊不知是以假鈔換真鈔，店家發現後報警逮人，今天依行使偽造貨幣罪嫌送辦。
高雄市警察局鼓山分局調查，周男等3人穿著入時，以觀光客打扮在旗津觀光市場內閒逛，故作輕鬆地逛街、購物，對店家所擺設的商品毫不挑剔，看中就買，樂得店家以為財神爺上門。
警方查出3人都是購買小額商品，卻付給店家偽造的千元紙鈔，為避免店家察覺，3人還故意一搭一唱地與店家聊天或詢問觀光景點，藉以分散店家注意力，等到發現收到假鈔時，3人早逃之夭夭。
警方接獲店家通報收到假鈔後，沿著3人逃逸方向循線查訪，最後在旗津中洲三路旗津郵局前攔獲，3人正快步行走逃逸，尾隨追來的店家指證確認，但周男3人否認，並出示身上現金以示清白。
警方從周男3人身上起獲40張千元紙鈔，員警借來點鈔機當場辨識後，戳破3人謊言。40張千元偽鈔上有共同的編號，但偽鈔上的防偽線、浮水印等特徵逼真，如果未仔細察看極可能受騙上當。
警方清查觀光市場及周邊商家，已知有3家店家受害，另在3人身上起獲多疊新台幣800元或900元的真鈔，疑為換鈔得手後的現金，研判應該還有受害店家尚未察覺受騙，警方持續追查偵辦。1060304
(中央社)
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