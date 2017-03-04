內門宋江陣登場 7隊伍拚搏百萬獎金
2017高雄內門宋江陣今天在內門南海紫竹寺登場，每年最受關注的「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」，到底哪個隊伍可以奪下百萬獎金、抱回「王者之璽」，競爭激烈。
高雄市副市長史哲今天為活動開鑼揭幕，活動也吸引很多遊客及學生湧入內門，慕名來呷總鋪師辦桌的人潮更是一波波，讓這個偏鄉再現活絡。
一年一度的武林盛會「2017高雄內門宋江陣」活動有初賽和複賽，今年共有7支隊伍參賽，各個團體來勢洶洶，都有輸不起的壓力。
特別的是活動開幕由文武陣頭青刀巷迎賓，並先到南海紫竹寺祈福，接著有地方文武藝陣大匯演，象徵民俗陣頭傳承生生不息。
今年的宋江陣活動已堂堂進入第13年，這個越來越受歡迎也具國際知名度的活動，已登上台灣觀光年曆上的國際活動，市府為鼓勵年輕學生參與，將首獎獎金提高為新台幣100萬元，果然每年都成為競爭摘冠的校際大賽。
報名的隊伍有田中高中、龍華科技大學、西螺農工和義守大學、台南大學等，市府盼創意宋江陣頭大賽，讓宋江文化延續並發光發熱。
到內門除了看陣頭，還有羅漢門迎佛祖遶境及攝影比賽、文史導覽及觀星露營趣等，在吃美食方面，總鋪師辦桌更不能錯過，各式封肉、跑山雞等料理也一一上桌，另為方便遊客獨享還有「羅漢餐」，非常熱賣。
100萬冠軍獎金將落誰家，成績將在3月11日揭曉。1060304
(中央社)
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