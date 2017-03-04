春裝剛上市 桃園遠百7日起大送抵用券

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春裝剛上市，遠東百貨桃園店7日至23日就大送抵用券、抽機車搶客，至19日服飾單筆滿3,500元送滿千適用的250元抵用券，更獨家全台遠百搭配玉山銀行信用卡，當天刷滿6,000送200元十足抵用券，最高回饋10％。

遠東百貨桃園店表示，除女裝抵用券僅適用女用品，男裝、童裝所獲抵用券適用全館非男裝及童裝，7日至23日更鎖定精品消費客群，獨家全台遠百與遠銀、花旗、玉山、永豐、匯豐聯手，當天單筆刷滿6,000送200元遠百商品券、2萬元送600元遠百商品券。

針對HAPPY CASH卡友，桃園遠百說，春裝上市活動期間也有全面回饋活動，更規劃「卡友激省專區」下殺超值折扣。

桃園遠百說，為回饋在地民眾，也獨家推出「春遊機車」大抽獎活動，全館當單筆滿2,000元就有機會抽中最大獎市值7.25萬元的SYM Mio 115碟剎款式機車。

(工商)