「她經濟」強大 網購業婦女節祭超殺優惠

美妝品為女性愛不釋手的小物，圖為JILLSTUART霓光愛戀顏彩盤。(圖/業者提供)

圖為Wonder Core Smart全能塑體健身機。(圖/業者提供)

浪漫酸甜的春季甜點深受女性歡迎；圖為亞尼克生乳捲櫻花雙漩口味。(圖/業者提供)

對網購業者而言，女性消費力量絕對是撐起半邊天的重要力量，東森購物估計女性消費佔了七成，3月8日婦女節更是網購業者創造需求的節日，東森購物網即日起到3月8日推出「寵愛女人節」購物優惠活動，每天輪番祭出價格超殺的女性限量愛用品。

以東森購物為例，無論在網購、電視購物或是型錄購物等通路，消費者的男女比例大約為70％客層為女性、30％為男性；令人意外的是，消費力最高、位居第一的年齡層為45歲到60歲的女性消費族群，而30歲到45歲的女性客層則位居第二位。

女性消費者在東森購物上的主要購買的產品線以居家用品、紡品與美妝保健為主，可見得「她經濟」的消費力大無窮。

東森購物網的「寵愛女人節」輪番推出的優惠商品包括ASUS Zen Fone 3新款手機、美腰機、日系水鑽腕錶、慢跑鞋、鮮採番茄汁、足休霜、旅遊行程等。

各館也將推出姐姐妹妹們購買率最高的人氣商品，產品類別涵蓋精品、美妝保養、3C家電、美食與旅遊，每日再推出6個時段限量搶388折扣金、刷卡金最高則可回饋達1萬元；預計透過女人節與即將而來的白色情人節將再帶動女性商品整體交易量增加30％以上。更多商品訊息可上EHS東森購物網站：www.etmall.com.tw 。

(工商)