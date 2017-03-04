花蓮青工會交接 詹啟賢：為年輕力量參選黨主席
國民黨主席選舉各陣營競爭激烈，黨主席參選人詹啟賢一連兩天勤訪花蓮基層，今天上午參與花蓮青工會交接，會中高呼參選為了讓年輕力量被看見，民進黨做不到的，由國民黨承接，呼籲更多青年投入黨務，彌補斷層。
詹啟賢以「能革者」為精神，今天上午參與花蓮青工會會長交接典禮，爭取青工們的支持，他直言，年輕人在國民黨沒機會的迷思已經過去了，如今正值黨內年輕人才斷層時期，強調，民進黨已經沒有年輕人的空間了，真正的機會在國民黨。
詹啟賢指出，黨內境況低迷，大家都心知肚明，要捲土重來就要徹底改變，強調國民黨的希望是青年，他宣布參選後首先提出4項培養黨內青年政見，包含「廢除黨員連署制」、「社青、學青共組議會」、「初選提名青年加權民調」、「建立青年參政學院，堆動師徒見習制」等。
國民黨內有兩大青年團體，一是以學生為主的青年團，一是由社會青年所組成的青年工作總會，性質雖略有不同，但兩者皆是黨內重要的青年培育系統，花蓮縣黨部代理主委林盈成說，近年來花蓮縣的青工總會會長也將同時擔任國民黨花蓮縣黨部義務副主委，顯示黨部對青年人才的重視。
該次接下的花蓮縣第八屆青工總會總會長的黃瑞文，也能承諾會積極為青年服務，在任內進行國際、兩岸以及國內其他縣市的青年團體交流，為國民黨培育更多政治人才。
(中時)
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