中市獨老送餐成長率與涵蓋率 6都第1

台中市府推動為獨居老人送餐，及老人共餐服務，落實「托老一條龍」理念。（盧金足翻攝）

叫我第1名！台中市會局委託6家社會福利團體辦理老人送餐服務，也提供關懷服務，發揮「一兼二顧」功能，2011年服務825人，2016年提升至1417人，成長率75.64%，高居6都第1，服務涵蓋率逾50%，也是全國之冠，還推動老人共餐建置218處老人共餐處，鼓勵更多長輩走出家中參與活動。

「阿嬤，您的中餐送來了！」每周1至周5中午12時30分前，辦理老人送餐的社會福利團體志工，將熱騰騰又營養的食送至獨居長輩家中，長輩可以輕鬆用餐，志工也能把握送餐時間，關心長者情況。

社會局長呂建德表示，老人營養餐飲服務，除了將餐食送至長輩家中，最重要可提供長輩長期關懷，真正落實市府推動的「托老一條龍」理念。

此外，為提供獨居長輩更貼切餐食服務，市府特別編列營養師相關補助，營養師親至獨居長輩家中評估，調配個別化餐食服務。

社會局統計，台中市目前獨居老人約2800多人，老人營養餐飲服務2011年僅服務825人，去年底已成長至1417人，成長率75.64%，高於台北市435人、新北市236人、桃園市376人、台南市772人、高雄市492人，6都第1；服務涵蓋率也超過50%，更是全國第1。

呂建德強調，為鼓勵長輩走出家中，市府與204處社區照顧關懷據點、11處宗教團體、3處大人食堂共同推動老人共餐服務，希望增加長輩參與社區活動的意願。

(中時)