外埔荒廢鐵山營區 將蛻變成台中國際壘球園區

台中國際壘球運動園區將誕生外埔區，圖為華盛頓大學壘球場，設置2000觀眾席與照明設備的標準場地。（陳淑娥攝）

「台中國際壘球運動園區」將誕生外埔區，立院副院長、台中市壘球委員會主委蔡其昌力爭下，中央及地方允諾今年編列經費，粗估將投入3億元，最快明年中旬動工，致力打造台灣第一座具國際賽事標準的壘球場，期盼選手再創佳績。

蔡其昌強調，出征的女壘國手平時都有工作，大賽前才能一起集訓，還能累積世界前5實屬不易，顯示台灣女壘實力絕對是世界頂尖。蔡其昌特別向教育部與中市府爭取，在外埔區荒廢的鐵山營區，興建「台中國際壘球運動園區」，已獲得體育署與市長林佳龍的大力支持，總經費粗估3億元，預計明年中旬動工。

蔡其昌說，台灣的棒球不管在軟硬體均展現傲人成果，台中市已是「棒球之都」，林佳龍也多次表達，希望台中未來能加入壘球成為「棒壘之都」，在2020東京奧運中，男棒女壘將是同一項目，也是台灣很有機會得牌項目。

「台中國際壘球運動園區」將設置一座具國際賽事標準的主場地，搭配簡易球場及周邊綠美化，成為一個結合運動、休閒、遊憩的運動園區，屆時也藉由舉辦國內外賽事，吸引更多來自世界各國的球員造訪。

(中時)