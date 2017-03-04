印度女模機場開玩笑說炸彈 引騷亂被捕

在印度機場千萬不要開玩笑說出炸彈兩字，不然可能引來麻煩。孟買一名模特兒2日在孟買機場安檢時，向安全人員開玩笑說她朋友袋子有炸彈，結果被捕，還使航班延誤1小時。

「印度時報」（Times of India）報導，27歲的模特兒泰克（Kanchan Thakur）2日晚間與3個朋友在孟買的機場接受安檢，準備搭乘印度航空航班飛往新德里。

泰克是她與朋友中第一個接受安檢的人，等到她朋友接受安檢時，在旁的泰克開玩笑向安全人員說，去檢查她朋友的手提包，因為裡面有炸彈，結果立刻引發恐慌。

印度負責機場安全的內政部中央工業安全部隊（CISF）人員，立刻把泰克和她的朋友都逮捕起來調查。雖然泰克不斷向安全人員強調這是一句玩笑話，與安全人員爭辯，但安全人員還是要求印度航空把泰克等4人的行李全部從飛機卸下檢查。

結果，這起事件導致這班原訂當晚9時起飛的印度航空班機，晚了1個小時起飛。

泰克被控告涉及印度刑法，亦即製造或傳播謠言危害他人生命及意圖造成公眾恐慌、驚擾等罪名，可能面臨3年以下有期徒刑；她與朋友也被告知暫時不得離開這個城市，等候進一步調查。

印度相關官員強調，如果萬一真的是恐怖分子，機場CISF安全人員把它當作玩笑話處理，那後果不堪設想，因此安全人員的行為完全正確。

印度航空的人員也認為，泰克等人造成恐慌，讓安全人員極度忙亂，對她們不能輕輕放過。1060304

(中央社)