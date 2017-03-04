金正男紋身 竟是日黑道守護神鬼若丸

馬來西亞媒體報導，金正男腹部上的東方男人騎著兩條日本鯉魚的紋身，其實是著名的日本黑社會紋身圖案「鬼若丸」，是否暗藏家族背後兄弟鬩牆的訊息，受到關注。

根據星洲網採訪一名馬來西亞紋身師黃添發表示，金正男腹部上的深藍墨水紋身，除了是見證死者身分的重要線索，其中也透露了政治世家兄弟互相殘殺的爭權戲碼。

據黃添發觀察，這個紋身圖案由來已久，正式名字為「魁星點鬥獨占鰲頭」，在日本通稱為「鬼若丸」。據傳從唐代就有人刻紋，迄今流傳近千年。

當時，唐代讀書人稱這紋身為幸運神「魁星」。之後有日本人前去中國學習紋身文化，並把這個圖案帶回日本，經過多年流傳，逐漸演變成當前日本黑社會最著名的守護神「鬼若丸」。

黃添發解釋，大多數人都會在身上紋一個「魁星」，即一個人踩著一條鯉魚身，但金正男身上卻有兩條鯉魚。

他推測這耐人尋味的設計與金正男家族鬥爭有關。由於金正男與弟弟金正恩素有恩怨，兩人鬥爭了10多年，因此這可能代表金正男與弟弟過去不斷糾纏的宿怨。

他補充說，自己從事紋身行業已近18年，但從未遇過有人要求這款紋身。同時，這款紋身需要一大片肌膚，通常會刻在背上，但金正男把它刺在肚皮，非常罕見。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡國際機場遇害，大馬警方積極追緝在逃嫌疑人。1060304

(中央社)