陸女狠拒求婚 嫌男友家連廁所都沒有
中國大陸網路今天熱傳一段影片，廣西南寧一名女子疑似當街拒絕男友求婚，理由是「你家連個廁所都沒有」。有網友說這名女子太不給面子，也有人認為有經濟基礎結婚才幸福。
「南寧人不知道的南寧事」微博3日上傳的這段影片顯示，一名男子疑似在南寧市中心向女友求婚遭拒絕，女子當街大喊，「你家連個廁所都沒有，連個洗澡的地方都沒有，你叫我嫁給你啊，你太可笑了！」
微博版主寫道，「我承包了全南寧的公共廁所，嫁給我啊？」
截至4日下午2時，這段影片播放次數已突破360萬，「你家連個廁所都沒有」字串打進微博熱搜榜，愛情與麵包哪個重要也掀起網友熱烈討論。
有網友批評這名女子是勢利眼，也有人認為這名男子在大庭廣眾下「逼婚」，是自取其辱。
有選擇麵包的網友寫道，「畢竟愛情會過期，人老珠黃就會慘遭出軌，還不如一開始就選麵包」。還有人說，「你可以選擇麵包，但也應該學會尊重。」
「新浪廣西」微博為此舉辦網路投票，45%的網友認為結婚還是要有經濟基礎才會幸福；33%覺得這名女子很現實，但沒有錯；8.5%認為男子不該在大庭廣眾下求婚。1060304
(中央社)
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