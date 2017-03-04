林心如產後復出首秀 凍齡辣媽元氣足
藝人林心如今年初剖腹生下女兒後，日前在中國大陸盛裝出席代言活動，只見她身著修身長裙大秀好身材，談笑間元氣十足，陸媒形容「凍齡辣媽即刻上線」。
大陸新浪網報導，身為Monique Lhuillier的代言人，林心如穿著該品牌2017春夏款修身長裙，秀出好身材，這也是自她產女後首次公開亮相。
網友說，林心如產後美麗依舊。還有網友說，同樣生孩子，林心如朋友圈都是曬合照，相對的baby少曝光，如今辣媽產後復出，秀出好身材，年輕如昔。1060304
(中央社)
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