台水換管 基隆7日停水近5千戶受影響

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台灣自來水公司第一區管理處7日上午9時起，至8日上午8時將施作基隆市水源路管線汰換工程，預計有4900戶受到影響，呼籲民眾提早儲水備用。

水公司表示，屆時基隆市仁愛區南榮路、南新路、劉銘傳路、仁一路、仁二路、仁三路、仁四路、愛六路、愛七路、愛二路高地、龍安街、月眉路、復興街將停水。

另信義區全區、仁愛區東明路水壓也會降低，估計施工期間3000戶將停水，1900戶水壓會降低，總計約有4900戶受到影響。

水公司指出，如工程順利完工將提前供水，期間民眾若因重大事故需緊急用水，可電洽基隆服務所（02）24252103或（02）24245200洽詢。1060304

(中央社)