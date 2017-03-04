再談二二八 馬英九：蔣中正功過要並陳

紀念二二八事件在台灣議論紛紛，海外熱度也很高。前總統馬英九今晚出席大紐約僑界歡迎晚宴時表示，依目前資料，蔣中正非元凶，功過皆有，功過要並陳，但「蔣的功大於過」。

對外界批評他每到二二八「就像孝子般向二二八遺族鞠躬哈腰致意」，馬英九指出，不管恢復名譽、認錯、道歉、訂定國定假日、建紀念碑及國家級紀念館等，都沒有辦法讓罹難家屬忘卻這件事，「有些人都不知何處去了，清明節要拜也沒對象，那種感受不是外人能夠瞭解的」。

馬英九說，面對二二八歷史事件，我們應該「面對歷史，就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛。」

另外，除了延長申報期限外，不管補償或賠償也都沒有分外省或本省籍人士。他隨即從口袋中拿出手機，秀出出訪前探望一位外省籍受難家屬女兒送給他的毛背心照片，令他非常感動，「我們掏心掏肺，別人不是沒有感覺的」。

談及蔣中正的責任歸究，馬英九認為，蔣當時是元首，是有責任，但關鍵是他是不是元凶？「元凶的問題不是說他（蔣）同意派兵就是元凶，要看他處理過程中，有無任何下令做什麼事而造成傷亡的例子。」

他接著說，「我的態度是，依目前拿出來的資料，還沒有辦法構成（蔣）這樣的罪名。」另外也要考量蔣在這件事情的責任與他來到台灣前後，對台灣的貢獻是呈什麼樣比例。

馬英九強調，蔣中正對台灣的貢獻有三點，包括光復台灣、保衛台灣、建設台灣，都是非常重要的貢獻。看待蔣的這件事，「功過皆有，功過要並陳，我認為他的功大於過」。1060304

(中央社)