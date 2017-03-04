德國羽球賽 周天成王子維晉4強

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台灣羽球好手周天成、王子維在德國公開賽男子單打賽事中，雙雙擊敗對手，成功晉級4強。

世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的德國公開賽（YONEX German Open 2017），當地時間2月28日起在德國的米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）進行。

男單賽事中，周天成以21比10、21比14擊敗丹麥選手霍斯特（Emil Holst），晉級4強後將對上日本選手上田拓馬（Takuma Ueda）。

王子維以21比19、21比9擊敗克羅埃西亞選手祖肯亞克（Zvonimir Durkinjak），晉級4強後將出戰中國大陸選手諶龍。

雙打賽事的部分，男雙陳宏麟與王齊麟的組合以16比21、22比24吞敗，女雙許雅晴與吳玓蓉的組合以21比14、19比21、13比21遭到逆轉，混雙王齊麟與李佳馨的組合以16比21、21比14、17比21輸球，3組台將無緣晉級。1060304

(中央社)