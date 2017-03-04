德國羽球賽 周天成王子維晉4強
台灣羽球好手周天成、王子維在德國公開賽男子單打賽事中，雙雙擊敗對手，成功晉級4強。
世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的德國公開賽（YONEX German Open 2017），當地時間2月28日起在德國的米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）進行。
男單賽事中，周天成以21比10、21比14擊敗丹麥選手霍斯特（Emil Holst），晉級4強後將對上日本選手上田拓馬（Takuma Ueda）。
王子維以21比19、21比9擊敗克羅埃西亞選手祖肯亞克（Zvonimir Durkinjak），晉級4強後將出戰中國大陸選手諶龍。
雙打賽事的部分，男雙陳宏麟與王齊麟的組合以16比21、22比24吞敗，女雙許雅晴與吳玓蓉的組合以21比14、19比21、13比21遭到逆轉，混雙王齊麟與李佳馨的組合以16比21、21比14、17比21輸球，3組台將無緣晉級。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。