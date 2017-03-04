港都盃田徑賽》校長南下加油 葉守博霸氣摘3金

就讀台中市長億高中的葉守博(右二)在校長柯金城(左二)特地南下加油下勇奪200公尺與1600公尺接力賽冠軍，在本屆港都盃全國錦標賽獨攬三金，成為最風光的選手。(黃邱倫)

就讀台中市長億高中的男子田徑好手葉守博，校長柯金城4日特地南下為他加油，葉守博不負眾望在港都盃田徑賽跑出21秒14破大會紀錄的成績霸氣摘金，柯校長開心表示，守博是一位非常聰明和努力的小朋友，他知道自己想要什麼，學校也將全力配合以及栽培。

此次港都盃雖然許多國家隊培訓選手在國外移地訓練而沒有參賽，但葉守博的表現絲毫不遜色，繼2日拿下100公尺金牌之後，4日又改寫楊俊瀚在兩年前寫下的21秒40大會紀錄，只差高中組全國紀錄0.05秒的些微差距。

葉守博經過1小時的短暫休息後立即參加1600公尺接力賽，代表長億高中最後一棒次的他，後來居上擊敗國立桃園高中、國立新化高中與台中市大甲高工，以3分17秒53逆轉奪冠，他個人在本屆賽事獨攬三金，可說是最風光的選手。

(中時電子報)