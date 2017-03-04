女大生PTT貼露鳥俠照 警方循線逮人

台南市區昨晚出現一名中年男子在文具行露鳥，2名機警女大生拍下男子「搓鳥」照片，上傳網路呼籲網友小心，消息隨即在PTT台南版引起關注，民權派出所長姚宏昇發現後，派出資深鄉民、警員陳柏文上網回文，順利找到被害人，也已掌握嫌疑人許姓男子，近日將傳喚到案。

警方指出，PTT台南版鄉民昨晚爆掛，指2名女大生逛文具店時，遭到一名中年男子跟蹤，當2人走到角落，男子就掏出生殖器，還在2人面前做出不雅動作，女大生當下立即用手機拍下，並找店員求助，不過，店員前往查看，男子已經逃走，女大生為提醒其他女性朋友，請友人到PTT上PO文。

民權派出所長姚宏昇得知消息後，請警員陳柏文上網貼文，「您好！我是民權派出所所長！本案已掌握相關事證，惠請儘速與本所聯絡，電話（06）2223002，或至臺南市中西區民權路二段202號接洽。」留言被鄉民推爆，也順利找到2名被害女大生，今日凌晨已到派出所做完筆錄，並指認露鳥俠是今年45歲的許姓男子，姚宏昇說，警方已通知許男到案，將依妨害風化、公然猥褻方向偵辦。

(中時)