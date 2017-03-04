中市知高橋改建工程 7日起管線施工
台電公司台中供電區營運處將自7日上午10時起，於五權西路二段知高橋車道上施作知高橋改建工程管線埋設及附掛作業，為期61日。台中市政建設局表示，為避免影響用路人行車安全，市區來車將改道行駛，工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，請行經該路段車輛依通行導引標誌及替代道路指示標誌行駛。
建設局表示，為配合知高橋改建工程施作管線埋設及附掛作業，台電台中供電區營運處將自今年3月7日上午10時起，於縣道136線（五權西路）16K＋570起至16K＋920處施工，除於知高橋橋體兩端新設人孔各1座，並將特高壓電纜牽引附掛至新建的知高橋鋼箱梁內，工期約需61日。
為避免施工期間影響用路人行車安全，該工程將利用五權西路二段（知高橋原有橋梁車道）施工，市區往國道1號高速公路，將改道至上游側施工便橋北上國1交流道專用道，而市區往工業區方向高度於3.8m以下車輛，將改道至上游側施工便橋機慢車道，高度超過3.8m的大型車輛，請行駛知高橋既有外側車道。
至於工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，該路段也將設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。