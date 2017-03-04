中市知高橋改建工程 7日起管線施工

台中市知高橋改建工程7日起管線施工，請用路人依指示標誌改道行駛。（圖／台中市府提供）

台電公司台中供電區營運處將自7日上午10時起，於五權西路二段知高橋車道上施作知高橋改建工程管線埋設及附掛作業，為期61日。台中市政建設局表示，為避免影響用路人行車安全，市區來車將改道行駛，工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，請行經該路段車輛依通行導引標誌及替代道路指示標誌行駛。

建設局表示，為配合知高橋改建工程施作管線埋設及附掛作業，台電台中供電區營運處將自今年3月7日上午10時起，於縣道136線（五權西路）16K＋570起至16K＋920處施工，除於知高橋橋體兩端新設人孔各1座，並將特高壓電纜牽引附掛至新建的知高橋鋼箱梁內，工期約需61日。

為避免施工期間影響用路人行車安全，該工程將利用五權西路二段（知高橋原有橋梁車道）施工，市區往國道1號高速公路，將改道至上游側施工便橋北上國1交流道專用道，而市區往工業區方向高度於3.8m以下車輛，將改道至上游側施工便橋機慢車道，高度超過3.8m的大型車輛，請行駛知高橋既有外側車道。

至於工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，該路段也將設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。

(中時)