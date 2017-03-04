現金供給漸充足 印度數位交易開始下滑
印度總理莫迪在宣布廢大鈔政策後，表示要推動印度成為無現金化社會，但在新鈔最近供給較為充足後，統計顯示，採用電子交易與付款的金額和數量大幅下滑。
莫迪去年底突然宣布廢除大面額舊鈔後，因準備不及，導致銀行經常缺乏現金，許多銀行前大排長龍，人們也領不到現金，但今年2月起，現金供給量逐漸充足，大排長龍情形不復見，到銀行自動櫃員機（ATM）領不到現金的情況也少了很多。
「印度快報」（Indian Express）今天引述統計資料顯示，印度今年2月的電子交易付款筆數達6.84億筆，比今年1月的8.7億筆下滑21.3%。
統計指出，印度今年2月以電子交易付款的金額達80.765兆盧比（新台幣40多兆元），也比1月的97.011兆盧比（新台幣48兆5000多億元）下跌16.7%。
事實上，2月數位交易付款金額，比莫迪去年11月宣布廢大鈔時的交易金額還低。
這代表喜愛使用現金的印度人，在渡過苦無現金的日子後，現在又回到使用現金付款的傳統方式；即使莫迪政府為鼓勵民眾使用電子交易，提供許多優惠和折扣，但對多數印度人而言，似乎沒有產生改變。1060304
(中央社)
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