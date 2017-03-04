婦女節慶祝活動 鄭文燦：給予女性朋友支持
桃園市長鄭文燦今4日上午前往中壢區中正公園大草坪，出席「幸福女力─2017桃園婦女節慶祝活動」，鄭文燦說，桃園市婦女政策目標是落實「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」4大理念，今年婦女節主題為「幸福女力」，而女性就業與創業是今年的施政重點之一，市府會給予每位女性市民朋友支持，助其在就業與創業方面有所發揮。
鄭文燦表示，市府去年3月成立婦女發展中心，同年4月成立性別平等辦公室，也是全國少數成立性別平等辦公室的地方政府之一。而桃園婦女館重新開幕時，他特別提及桃園市戮力打造「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」環境，後續也確立桃園市性別平等政策方針，涵蓋6大面向，分別為「就業、經濟與福利面向」、「人口、婚姻與家庭面向」、「教育、文化與媒體面向」、「人身安全與司法面向」、「健康、醫療與照顧面向」、「環境與交通面向」，並加以落實。
(中時)
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