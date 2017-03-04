WBC》16強系列報導之16-委內瑞拉明星隊 三冠王、國王領軍直指王座
委內瑞拉是D組波多黎各外的另外一支奪冠熱門。委內瑞拉今年組成豪華明星陣容，不僅有賽揚強投賀南德茲（Felix Hernandez）做王牌，打線重炮雲集，「三冠王」米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、「打擊王」艾爾圖維（Jose Altuve）、岡扎勒斯（Carlos Gonzalez）、S.裴瑞茲（Salvador Perez），眾星雲集直指冠軍金盃。
委內瑞拉2006年闖進次輪，2009年以6勝1負戰績挺進4強，但最終兵敗南韓手下，未料2013年慘遭滑鐵盧，預賽1勝2負一輪遊。今年抱著雪恥心態捲土重來，陣容堪比大聯盟明星賽等級，從打線就能看出端倪。
連續兩年美聯銀棒獎得主，委內瑞拉主炮米蓋卡布瑞拉上季38轟、打擊率3成16、攻擊指數0.956高居美聯第3，長打率5成63更是美聯第2。上季24轟生涯新高的太空人隊艾爾圖維，長程炮管不容小覷，去年3成38打擊率同樣連兩年獲銀棒獎殊榮，另外還有洛磯強打岡扎勒斯、單季22轟的皇家強捕S.裴瑞茲，火力串聯勢必相當可觀。
打擊堅強，委內瑞拉投手群則以水手隊開幕戰先發賽楊強投「國王」賀南德茲掛帥，賀南德茲2009年就曾披委內瑞拉戰袍，上屆缺席今年再扛頭牌，另有遊騎兵的馬丁裴瑞茲（Martin Perez）、教士隊的夏辛（Jhoulys Chacin），牛棚則交給守護神「K-Rod」羅瑞葛茲（Francisco Rodriguez）。
球員豪華，總教練同樣來頭不小，執掌兵符的維茲蓋爾（Omar Vizquel）身為老虎隊教練團，委內瑞拉陣中有4位就是老虎成員。維茲蓋爾明年就獲名人堂資格，他生涯擊出2877支安打、11個游擊手金手套獎在身，在游擊區連續95場無失誤仍是大聯盟的紀錄。
(中時電子報)
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