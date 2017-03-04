WBC》中國大聯盟投手陳用彩 熱身賽投2局吞敗
號稱史上最強的中國隊，4日在日本舉行的官辦熱身賽首度亮相迎戰日職歐力士，除了先發投手陳用彩未投出17年大聯盟威力，全隊火力也遭封鎖，終場以2比5落敗。
巴拿馬籍的陳用彩，是中國隊史上第1位徵召到的大聯盟級投手，雖近兩年已呈現半退休狀態，仍被教練團倚重為王牌投手。
中國隊4日首場官辦熱身賽就派他掛帥先發，卻未發揮過去在大聯盟贏得82勝的球威，主投兩局就用37球，面對11位打者被擊出3支安打，各2次保送與三振，第1、2局各失1分，吞下此役敗投。
中國隊此役共派陳用彩、宮海成、羅夏、王蒙豪、魯超、劉寧與鄭超群7位投手上陣，全場共被歐力士擊出9支安打，陳用彩失2分，主投第3局的宮海成被擊出1支全壘打失2分，最後1任投手鄭超群丟1分。
打擊上，全場面對歐力士3位投手只擊出4支安打，於5局上靠1次保送與1支二壘安打攻下2分。
(中時電子報)
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