教學新利器！中市推廣數位化學習診斷

台中市以「處方」式補救教學，推廣數位化學習診斷，學生能依學習進度做習題，學習成效翻轉。（圖／台中市府提供）

為輔助教師補救教學，台中市政府教育局本學年上學期在國中小推廣運用台灣最大的公益線上學習平台「均一教育平台」進行教學，累計近3萬人次使用。許多教師及家長反映，學生透過均一數位線上學習課程，釐清了許多學習迷思，成績明顯提升，信心也大增。

為進一步擴充平台的學習診斷功能，教育局與誠致教育基金會共同研發運用科技平台的適性化教學模組，可針對個別需求開立教學「處方」，讓學生獲得更適當的學習支援。

「運用科技平台是未來教學的趨勢，也是教師因材施教的有效利器。我們要善用科技輔助學習，把每一個孩子帶上來，不要讓任何一個孩子因為學習落後而放棄學習。」教育局長彭富源表示，希望與基金會合作擴充功能後的線上學習平台能具體應用在教學現場，教師們可藉由這個學習系統為學生進行科技化診斷，協助發掘學生學習盲點，再提供適切的自主學習策略，或進行個別化補救教學，以突破學習的障礙。

彭富源指出，台中市國教輔導團是全市老師教學專業的領頭羊，也是推動107年課綱的先鋒研發團隊，將由輔導團與均一教育平台攜手合作，從課程製作、課堂中的翻轉式教學、補救教學應用、課後自主學習等面向進行教學應用模組的開發，提供教師參考使用。

他也期待透過網路科技的輔助，老師可以為學生客製化學習歷程，讓每一個孩都可以用自己的速度和進度學習；對於學習弱勢的孩子，也能夠以科學化、系統化的方式精準診斷出學生的學習障礙，進而量身訂作標靶式、處方式的補救教學。

大元國小教師蘇明進也說，非常心疼那些與全班學習進度綁在一起的高成就學生，也疼惜那些苦苦追趕進度的低成就學生，即便他們有心學習，但老師也沒有充足的補救教學時間，好給予他們反覆練習的機會，因此學習成就的差距還是很大；直到自學平台出現後，他找到了教學應用新工具，學生也能夠依照自己的學習進度做習題，學習成效才有翻轉的機會。

教育局表示，目前台中市已有相當多學校教師使用均一平台於補救教學，適度結合教學進度與課程需要，成為教學利器實踐因材施教的理想。

(中時)