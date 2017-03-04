十八尖山賞花季 千名民眾花團錦簇中慢跑

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十八尖山慢跑活動。（徐養齡攝）

跑者在悠活大自然裡慢跑。（徐養齡攝）

新竹市十八尖山賞花季登場，市府4日舉辦「慢跑樹林間」活動，吸引千名民眾參加，在「花團錦簇」的自然景致中悠閒慢跑，令人心曠神怡。

市府城市行銷處表示，十八尖山正值杜鵑花盛開時節，白瑪格、黑眼黃瑪格、松紅梅、新幾內亞鳳仙、天竺葵與粉瑪格等花卉也繽紛展豔，民眾可欣賞到花團錦簇的美景，市府舉辦賞花季結合慢跑活動，讓民眾感受在花叢中漫步悠遊的風情，得到很大的迴響。

賞花季除了慢跑，還可以參加「打卡抽好康」， 2月21日起至3月21日期間，只要到十八尖山「寶山路入口意象」或「梅花亭」拍照留念，並將照片上傳並打卡於「新竹市賞花季」粉絲專頁活動頁面，即可獲得抽獎資格，將於3月22日公佈50位幸運得主，可獲得休閒健行背包。

(中時)