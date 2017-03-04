VIXX隊長N抵台 粉絲尖叫接機

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VIXX隊長N下午搭機抵台。(范揚光攝)

上百位熱情粉絲前往機場接機。(范揚光攝)

韓團VIXX隊長N下午搭機抵台，當N走進入境大廳時，瞬間引爆上百名接機粉絲的情緒，尖叫聲此起彼落；由於粉絲熱情包圍，N在工作人員人牆保護下才走出機場，隨即上車離去。

有別於以往都是團進團出，N明天在台北ATT SHOW BOX舉辦個人粉絲見面會，並提前與粉絲共度白色情人節；對於此次見面會N非常重視，主辦單位表示將會準備精彩的演出，絕對讓粉絲收穫滿滿。

(中時)