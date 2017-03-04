馬英九告訴CNN 一中政策被挑戰無益台灣

我要評比

前總統馬英九在美國有線電視新聞網（CNN）今天播出的專訪指出，「一中政策」是美中關係基石，若受到挑戰，結果將非常嚴重，對美中會造成重大影響，台灣也不會有好處。

馬英九並評論川普去年與「我們的總統」蔡英文通話一事，並對美國決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）感到遺憾。

CNN首席國際特派員艾曼普（Christiane Amanpour）2日與馬英九視訊對話約15分鐘，今天下午播出6分鐘訪談內容，觸及美國總統川普與總統蔡英文通話後的兩岸新情勢、美中台三邊關係等議題。馬英九在總統任內也曾接受艾曼普訪問。

艾曼普提問「川英通話」是否為錯誤？馬英九說，川普去年與「我們的總統蔡英文通話」，不少人起初很興奮，但很快就消退，取而代之的是對未來的擔憂，擔心台灣是否成為川普與中國未來的談判籌碼。

談到川普「一中政策」可談判說法，馬英九認為，「一中政策」是美中關係基石，若受到挑戰，「結果會非常嚴重」，對美中將有重大影響，台灣也不會從假設性發展中獲益。

馬英九還說，美中若一旦發生貿易戰，情況將難以想像，對東亞區域很負面。1060304

(中央社)