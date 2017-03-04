傳與陸簽承諾書 台大提聲明書澄清

我要評比

世新大學與中國大陸學校交流時，簽署承諾書引發爭議，媒體今天再爆有30多校都曾簽署承諾書，包括台灣大學。台大今天澄清，是提供「聲明書」，強調秉持自由學風原則。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2月到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。被媒體解讀為簽署「一中承諾書」。

教育部昨天初步清查，掌握6所學校曾簽署類似文件。但國際及兩岸教育司長楊敏玲說，各校樣態不一，將在2週內清查，並和陸委會組成委員會共同審查。

今天又有媒體報導，至少有30所大學都簽署過類似的承諾書。教育部則否認上述數字，只說仍在清查中。

其中被點名的台灣大學，校方今天提出國際事務處於2016年8月16日提供的「聲明書」自清，並未觸及「一中一台」等內容，只強調「本校向來秉持自由學風之原則」，陸生來台時，仍會遵循自由學風的原則接待，包括選讀課程和學術交流活動。1060304

(中央社)