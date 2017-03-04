遊覽車安全 交通部：從制度面全面檢討

交通部表示，已針對遊覽車的安全管理，從制度面全面檢討，將會以更積極主動之態度，從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，亦會配合勞動部持續稽查及研商改進措施。

立法院交通委員會在3月6日將邀請交通部長賀陳旦列席報告業務概況，並備質詢。

面對國人所關心的遊覽車安全問題，根據交通部所提供的業務報告內容指出，已針對遊覽車的安全管理，從制度面全面檢討，將會以更積極主動之態度，從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，亦會配合勞動部持續稽查及研商改進措施，避免類似事故再次發生，確保旅客權益與公共安全，重建國人信心。

報告中也提及，為防制大客車駕駛疲勞發生追撞，公路總局105年已補助國道客運裝設車道偏移輔助警示系統及緊急煞車輔助系統， 106年亦將持續辦理。

並表示，交通部已研擬大型車輛裝設行車視野輔助系統設備推動計畫。要求大客車、大貨車新車強制裝設行車視野輔助系統、並鼓勵使用中車輛加裝及透過交通管理等方式督促大型車輛設置相關設備，該計畫已報行政院，核可後交通部將依計畫請各有關單位協助推動執行。

此外，針對駕駛人交通違規行為，此份報告表示，道路交通事故之發生，常來自於駕駛人交通違規行為，違規行為稍縱即逝，因此研議優先於易肇事地點、山區道路或重大交通違規行為，運用無人機、監視錄影設備等現代科技作為交通執法輔助工具，協助改善道路安全與解決警力不足問題。1060304

(中央社)