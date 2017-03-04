洪慈庸特助涉賄選 20萬交保
在時代力量立委洪慈庸服務處擔任特助的前后里鄉代會主席王朝坤及服務處志工詹進興涉農會賄選，檢方約談兩人後裁定各以新台幣20萬元交保。
洪慈庸服務處也發出新聞稿回應指出，已停止兩人在辦公室的工作，靜候司法調查。
台中市后里農會選舉傳出賄選，台中檢方昨天約談數十人，其中曾經擔任台中后里鄉民代表會主席的王朝坤以及在立委洪慈庸服務處擔任志工的詹進興經約談後，檢方裁定各以20萬元交保。
由於王朝坤擔任洪慈庸台中服務處的特助，洪慈庸服務處也發出新聞稿回應指出，兩名無給職志工同仁遭檢舉，在農會選舉中疑有不法行為，並接受檢方調查；洪慈庸認為，農會改革是許多農民共同的期望，長久以來的各種弊端，絕不該再次發生，希望司法單位勿枉勿縱，徹查真相。
辦公室補充，兩人平日工作為協助地方行程，已停止兩名志工同仁在辦公室的工作，靜候司法調查。1060304
(中央社)
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