易綱：陸保持匯率基本穩定 不打貨幣戰
中國人民銀行（大陸央行）副行長易綱今天表示，人民幣匯率會在合理區間保持基本穩定，中國大陸絕不會以人民幣貶值促進出口，「絕不會打貨幣戰」。
中新社報導，易綱在中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議經濟組駐地北京鐵道大廈受訪，作上述表示。
易綱說，匯率是由市場供需決定，和其他可兌換貨幣相比，人民幣匯率波動非常平穩。和歐元、日圓、英鎊相比，人民幣匯率波動較小；和開發中國家貨幣相比，人民幣匯率波動更小。
他表示，中國大陸實行的是「以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣、有管理的浮動匯率」。
易綱說，「我們絕不會以貶值來促進出口，絕不會打貨幣戰，因為中國是一個負責任的大國，我們的總體取向是在合理區間保持基本穩定的匯率。」
談及中國大陸通貨膨脹走勢，易綱表示，2%至3%是消費者物價指數（CPI）漲幅的黃金區間，各國央行都把通膨目標設定在2%左右，太低易通貨緊縮，太高則有通膨風險。
他說，「中國今年的CPI會比較接近黃金區間。」1060304
(中央社)
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