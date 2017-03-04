大學簽承諾書 徐永明：教育部是否縱容
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，世新大學被爆簽署一中承諾書後，教育部全面加速清查；但更重要的是，也要清查簽署時間，追究教育部過去是否縱容？
多所大學被指簽訂一中承諾書，引起社會關注，教育部3日則表示，目前掌握有6校曾簽署類似文件，但樣態不一。
對此，徐永明今天透過臉書表示，世新大學被爆簽署一中承諾書後，教育部全面加速清查，目前已掌握有簽署承諾書的學校，包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清大，引發外界關注。對於此事，到底是個案還是通案，教育部和陸委會仍在調查。但更重要的是，也要清查簽署時間，追究教育部過去是否縱容？
徐永明表示，北京對台統戰，深入台灣社會各階層，從黨政軍、工商界到農村，在過去幾年無一不被染指，現在只能靠補強法規，行政部門落實執法，才能勉強挽救早已殘破不堪的國安系統。
他說，但沒想到，本應具有自由學風，號稱「民主最後堡壘」的台灣校園，卻有主事者一時頭腦不清，簽署「一中承諾書」，實為台灣教育史上的笑話。
徐永明指出，從某校被揭發簽署「一中承諾書」後，還持續強辯這只是一份「堅持學術交流不涉政治」承諾書的態度來看，校方主事者真的無視法規，也輕忽政府部門認為此事已涉違法的說明。
徐永明表示，這些校方主事者不以為意的態度，必定非今日才有，過去教育部到底有沒有縱容違法，必須調查究責，才能一次掃除北京深入台灣校園的統戰黑手。1060304
(中央社)
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