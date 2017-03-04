鐵路特考將招1600餘人 月薪上看42K

我要評比

台鐵過勞問題日前因員工抗爭浮上檯面，行政院同意增補人力，今年6月17日到19日將舉辦鐵路特考，將增補1600多人，月薪上看4.2萬元。

台鐵人力長年不足，工會甚至在春節期間發起合法休假，要求增補人力，面對今年退休潮擴大，預估將有上千人退休，推估再加上持續退休人力，特考缺額將超過1600多人。

台鐵表示，因增額錄取人數仍在評估統計中，但若行政院今年同意再增請增員額， 可望比去年招考的1655人更多。

台鐵規劃今年6月17日到19日將舉辦鐵路人員特考，佐級不限學歷都可報考，月薪約3萬3280元；員級學歷要求高中以上，月薪約3萬5480元；高員級學歷要求大學以上，月薪約4萬2675元，下週五起到20日開放報名。1060304

(中央社)