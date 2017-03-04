嘉市大學博覽會 供雲嘉南學子交流平台
嘉義市政府今天舉辦大學博覽會，近70所公私立大專校院參與，提供雲嘉南地區高中職學子交流平台，在學測後，協助選填心目中理想的志願。
已進入第3年的大學博覽會今天在嘉義市東區體育館舉行，也是全國唯一由縣市政府主辦的大學博覽會，市府表示，希望藉以讓高中職學子輕鬆找到自己想就讀的學校和系所。
教育處指出，學測成績公布後，學子們就要開始選擇欲就讀的校系，為協助學生選填心目中理想的志願，博覽會提供高中職學生豐富多元的升學資訊，建立大專校院與高中職學生間的資訊交流平台。
來自各地參加博覽會的高中職學子反映，造福莘莘學子，不必千里迢迢跑到台北或高雄，或上網查閱，就可在地一次了解各校特色並獲得充足的相關資訊。
這次參展參與博覽會的公私立大學，包括嘉義地區的中正大學、嘉義大學、南華大學、大同技術學院、稻江科技暨管理學院、吳鳳科技大學等，還有中興大學、台北科技大學、中國醫學大學、中山醫學大學、高雄大學、雲林科技大學、高雄應用科技大學等。1060304
(中央社)
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