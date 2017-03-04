WBC》美媒預測經典賽 韓恐不敵以色列

擁大聯盟14年資歷的馬奎斯將掛帥對決韓國隊。(美聯社資料照)

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2013年的經典賽，不少如波多黎各擊敗日本隊、荷蘭進到準決賽，抑或是義大利撂倒墨西哥等預測，最後都化為真實，讓球迷是驚呼連連，而球賽的不確定性，也正是它其中一個迷人之處，如今新一屆經典賽即將開戰，大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)也提出了五個預測。

首先，他認為日本隊少了大谷翔平，大聯盟球探目光將轉移到藤浪晉太郎、菅野智之、則本昂大3人身上，其中與大谷同期、22歲的藤浪會最受矚目。他上賽季僅7勝11敗，無緣達成連3年10勝，但他擁全日職第2快、均速149公里的速球，關注度應會最高，而菅野及則本，也將把握機會爭取曝光。

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畫面轉到A組，開幕戰由以色列及南韓揭開序幕，以國將推派有大聯盟15年資歷的馬奎斯(Jason Marquis)，對決韓張元準。莫羅西認為，以國自去年9月資格賽至今，已經歷長時間的磨合，且馬奎斯之後，還有14名投手待命上陣，且韓熱身賽打擊不振，相對給了以國機會，讓他們更有望擊敗韓國，晉級第二輪。

而去年連預賽都沒闖過的委內瑞拉，此次身處堪稱「死亡之組」的D組，想晉級很不容易，不過米蓋卡布雷拉(Miguel Cabrera)鬥志高昂，春訓前甚至找了艾爾圖維(Jose Altuve)及C.岡札勒斯(Carlos Gonzalez)特訓，且今年多了勇士的英西阿提(Ender Inciarte)及賀瑞拉(Obubel hHerrera)助陣，戰力更完整，或有望再闖第二輪。

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接著談到C組讓人最不熟悉的哥倫比亞，雖有坎塔納(Jose Quintana)及泰倫(Julio Teheran)領軍，但晉級很難，不過很可能扮演最強「攪局者」。莫羅西預測，他們首戰對美國隊，在坎塔納帶領下有望壓制美國，在他下場後，哥國還有160公里火球男葛雷諾(Tayron Guerrero)在牛棚待命，未必能贏，但不會讓美國太好過關。

最後談到美國隊，不得不提到艾瑞納多(Nolan Arenado)，他是繼1980-81年球季舒密特(Mike Schmidt)後，第一個連兩年奪全壘打王的三壘手，同時他也有全聯盟堪稱頂級的守備功夫，但效力7年沒進季後賽、位處山區的洛磯，讓他名氣不符合身手，莫羅西認為透過經典賽，他很有望助美國奪得首冠，一夕爆紅。

(中時電子報)