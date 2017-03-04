吸毒恍神偷車辯怪獸追 判刑6年確定
染有吸毒惡習的男子吳清安，前年9月間吸毒後在嘉義市區亂逛，見張男機車未拔下鑰匙，就上前發動機車準備騎走時，因發動機車聲很大被張聽見，立刻跑回來，一手捉住機車油門把手、一手捉吳肩膀，吳猛催油門撞倒張男，再衝撞上前方機車倒地，被警方當場逮捕，他也從竊盜輕罪，變成犯下強盜重罪。
吳男審理中辯稱案發時心神耗弱，且是因為有怪獸追他，才會騎張男機車逃走，並不是要搶，一、二審認為吳是吸毒，讓自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態，即施用毒品自行招致犯罪，不符刑法19條精神障礙減刑規定。他偷機車被發現，為防護贓物避免被逮捕，涉犯準強盜罪，將他判刑6年，案經上訴三審，最高法院判決駁回，全案確定。
吳清安是在2015年9月24日晚間7點多，在嘉義市住處施用海洛因毒品後外出，當晚10點47分許，吳走到一家診所前，發現有輛機車鑰匙未拔出，認有機可乘，就偷偷發動機車要騎走。一旁買消夜的張姓車主發現，趕緊上前一手捉住機車油門把手、一手捉吳的肩膀，阻止機車被偷。
吳清安見狀，就猛加油門朝張衝撞；張見狀就放開把手，吳加油門往前衝，結果撞到前方機車，當場人車倒地吳和張都受傷，這時警方據報趕來，逮捕吳移送法辦。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。