吸毒恍神偷車辯怪獸追 判刑6年確定

染有吸毒惡習的男子吳清安，前年9月間吸毒後在嘉義市區亂逛，見張男機車未拔下鑰匙，就上前發動機車準備騎走時，因發動機車聲很大被張聽見，立刻跑回來，一手捉住機車油門把手、一手捉吳肩膀，吳猛催油門撞倒張男，再衝撞上前方機車倒地，被警方當場逮捕，他也從竊盜輕罪，變成犯下強盜重罪。

吳男審理中辯稱案發時心神耗弱，且是因為有怪獸追他，才會騎張男機車逃走，並不是要搶，一、二審認為吳是吸毒，讓自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態，即施用毒品自行招致犯罪，不符刑法19條精神障礙減刑規定。他偷機車被發現，為防護贓物避免被逮捕，涉犯準強盜罪，將他判刑6年，案經上訴三審，最高法院判決駁回，全案確定。

吳清安是在2015年9月24日晚間7點多，在嘉義市住處施用海洛因毒品後外出，當晚10點47分許，吳走到一家診所前，發現有輛機車鑰匙未拔出，認有機可乘，就偷偷發動機車要騎走。一旁買消夜的張姓車主發現，趕緊上前一手捉住機車油門把手、一手捉吳的肩膀，阻止機車被偷。

吳清安見狀，就猛加油門朝張衝撞；張見狀就放開把手，吳加油門往前衝，結果撞到前方機車，當場人車倒地吳和張都受傷，這時警方據報趕來，逮捕吳移送法辦。

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(中時)