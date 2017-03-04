奧運金牌許淑淨 獲IWF最佳女運動員

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全國青年盃舉重錦標賽暨台北世大運舉重測試賽今天在淡江大學登場，奧運金牌許淑淨也在賽前獲頒IWF最佳女運動員獎項，期許未來再接再厲。

中華民國舉重協會表示，許淑淨榮獲國際舉重總會（IWF）2015年最佳女運動員，IWF希望透過2017年台北世大運測試賽中，補頒發這個榮譽給許淑淨，象徵她的成就當之無愧。

許淑淨這次沒有參加測賽，她表示，現階段還在調整期，接下來將以8月的世大運為目標。1060304

(中央社)