兩年市長心得 柯文哲：錯的事不要做
台北市長柯文哲今天在台南市政府分享擔任市長兩年心得表示，「對的事情做，錯的事情不要做，就是這麼簡單」。
柯文哲下午率台北市政府團隊抵達台南市永華市政中心，和台南市長賴清德及所屬市府團隊交流；柯文哲說，這次來主要是分享交流學習，台灣小小的，南北只有2個小時，有很多機會合作。
他表示，當台北市長兩年，用力地改變台灣社會的政治文化，對的事情做，錯的事情不要做，就是這麼簡單。
柯文哲提到政治目標說，公務員是服務人民的，政府是可靠的，司法是公平的，法律是給人民遵守的，監獄是關有罪的人，警察是抓壞人；但到現在，台灣只有警察抓壞人的目標還算有達到，其他都有改進的空間。
他說，他讓同事發揮所長，盡量往前衝，市長就是在後面收拾；他是亞當史密斯的信徒，當每個人追求最大利益，就是國家最大利益，每個局處長全力發揮，就是對台北市最大的服務。1060304
(中央社)
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