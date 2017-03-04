中市推4階段「金安心」 強化營造工程安全

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台中市勞工局長黃荷婷呼籲更多營造業負責人參與「金安心工程計畫」。（盧金足攝）

台中市政府勞工局舉辦「金安心工程計畫基礎級-經營負責人研習會」，宣示今年起推動「金安心認證工程」。（盧金足攝）

為持續強化營造工程安全，落實雇主照顧勞工的責任，台中市政府勞工局舉辦「金安心工程計畫基礎級-經營負責人研習會」，宣示今年起推動「金安心認證工程」，採基礎級、成長級、進階級、優勝級等4階段層級化管理制度，並協助勞工接受職業安全衛生教育訓練，發給「工安卡」訓練證明，從管理制度、教育訓練，共同營造零職災的工作環境。

勞工局長黃荷婷呼籲更多營造業負責人參與「金安心工程計畫」，希望透過第一階段「基礎級」經營負責人研習會的平台，與企業主面對面溝通，在「成長級」時，鼓勵企業主要求新進勞工完成安全衛生教育訓練，並全員取得工安卡。

至「進階級」時，持續推動安全及安心的職場環境；「優勝級」則每年度按安全衛生被動指標、主動指標及勞動力指標選拔優良廠商，成為市府的勞安夥伴。

這次研習報名的營造業負責人共計65人，市府聘請雲林科技大學教授彭瑞麟講授現行營造業安全衛生法令及職業災害案例分析，並由勞工局長黃荷婷與企業主對談。

職業災害與企業負責人對職業安全衛生重視程度具有高度關聯性；根據勞動部分析「中小型營造業施工安全重大職災」發現，新到職勞工在3個月內發生職災死亡的比例占勞工總數52%，凸顯營造業勞工在職場的教育訓練不足，顯示上工前職業安全衛生教育訓練的重要性。

與會企業負責人則指出，市府工程契約中，勞安設備費用偏低，應予以量化編列，而工程設計圖應附勞安設備的配置圖，供廠商依圖施作等。對此，勞工局表示，將研議具體可行措施，作為推動「金安心工程計畫」重要參考，創造多贏。

黃荷婷也期盼透過這個計畫，讓營造業負責人落實職業安全衛生教育訓練及自主施工管理，降低職業災害發生，保障營造業勞工的安全與健康。

(中時)