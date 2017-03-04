用客語寫小說 葉國居奪兩桐花獎

由客委會主辦的2016桐花文學獎今天舉辦頒獎典禮，台中市政府地方稅務局副局長葉國居1人就拿下的客語組的新詩類優等及客語組短篇小說類首獎。

為了鼓勵客家文學創作，客家委員會從民國99年起舉辦「桐花文學獎」，今年的得獎名單也在日前出爐，並在今天舉辦頒獎典禮。

獲得今年一般組新詩類首獎的陳盈慧，首次參加桐花文學獎就獲得首獎，陳盈慧也透露得獎作品「抓寶」就是以去年的熱門手機遊戲精靈寶可夢為發想主題。

陳盈慧說，創作的理念來自於希望把客家文化跟當下的文化有所連結，且社會的變化本來就跟各文化都息息相關。

在今年一口氣獲得客語組新詩類優等跟短篇小說類首獎2大獎的台中地稅局副局長葉國居說，本來認為自己已經得過聯合報文學獎後，就不應該再參加比賽，但由於自己是客家人，因此想用客語漢字寫作。

葉國居表示，一般國語跟客語寫作最不一樣的就是表達方式，像是國語的「流星」，用客語寫就會是「星仔洩屎」，文字會呈現許多意象跟畫面。

今年的桐花文學獎擴大以客家相關內容為創作主題，共收到605件參選作品，除了台灣之外，還有來自大陸、香港、馬來西亞跟澳洲等地的文藝愛好者投稿參加，總計有30件作品脫穎而出。1060304

(中央社)