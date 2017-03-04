用客語寫小說 葉國居奪兩桐花獎
由客委會主辦的2016桐花文學獎今天舉辦頒獎典禮，台中市政府地方稅務局副局長葉國居1人就拿下的客語組的新詩類優等及客語組短篇小說類首獎。
為了鼓勵客家文學創作，客家委員會從民國99年起舉辦「桐花文學獎」，今年的得獎名單也在日前出爐，並在今天舉辦頒獎典禮。
獲得今年一般組新詩類首獎的陳盈慧，首次參加桐花文學獎就獲得首獎，陳盈慧也透露得獎作品「抓寶」就是以去年的熱門手機遊戲精靈寶可夢為發想主題。
陳盈慧說，創作的理念來自於希望把客家文化跟當下的文化有所連結，且社會的變化本來就跟各文化都息息相關。
在今年一口氣獲得客語組新詩類優等跟短篇小說類首獎2大獎的台中地稅局副局長葉國居說，本來認為自己已經得過聯合報文學獎後，就不應該再參加比賽，但由於自己是客家人，因此想用客語漢字寫作。
葉國居表示，一般國語跟客語寫作最不一樣的就是表達方式，像是國語的「流星」，用客語寫就會是「星仔洩屎」，文字會呈現許多意象跟畫面。
今年的桐花文學獎擴大以客家相關內容為創作主題，共收到605件參選作品，除了台灣之外，還有來自大陸、香港、馬來西亞跟澳洲等地的文藝愛好者投稿參加，總計有30件作品脫穎而出。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。