反同志教育上街頭 國教院邀各方修教材

反同婚團體「滿天星素人連線」今天下午到立法院集會，訴求拒絕同志洗腦教育。國家教育研究院表示，將邀集各方學者專家一同討論，給予出版社修正教科書的建議。

「滿天星素人連線」下午在立法院周遭舉辦「百萬大叔站出來—陽春麵大會師」活動，喊出自己的孩子自己救、拒同志教育進校園等訴求。

反同婚團體抗議性平教材動作不斷，包括抗議教授「性別光譜」概念，以及異性戀霸權、恐同症等名詞。

國家教育研究院教科書中心主任楊國揚接受中央社採訪表示，去年12月國教院常設的性平諮詢小組，已針對近來各界提出的意見進行一輪討論。目前市面上的教科書，都是依據現行課綱編撰，「現在強制他們拿掉，依法無據」。

不過，學者專家有針對一些教科書較不嚴謹的部分，給予出版社修正意見。楊國揚說，由於今年教科書已印好，部分出版社先在網站發佈修正教材，明年再版就會處理。

另外像是「恐同症」等用法，楊國揚也認為有討論的空間，因為這些大都是翻譯名詞，國外的原字究竟要怎麼翻成中文較適當，可以徵詢各界意見。

另外，國教院為研議下一輪的十二年國教課綱，對於性別平等教育內容，也將由各方學者、專家一同討論。楊國揚表示，現在有一方說要全部刪，有一方說都不能刪，出版社和國教院也很頭痛，希望坐下來好好談一談，找出一個大家都可以接受的方向。

教育部學生事務及特殊教育司科長郭勝(峰)表示，國中小性平教育主要是教導身體自我作主、預防性騷擾和性病、青春期的身心變化等。對於部分爭議的名詞，教育部會尊重專業意見，由國教院研議一個統一的編撰原則。1060304

(中央社)