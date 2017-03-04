紐約僑界盛大歡迎 小馬哥魅力依舊

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大紐約僑學界今晚舉行歡迎前總統馬英九餐會，逾500人熱情力挺，馬英九的神情顯得特別開心，面對勸進，僅輕描淡寫回應「別害我!」

馬英九2月28日抵紐約後，鐵人行程一個接著一個，紐約4大智庫全走完，還返回母校紐約大學與師生座談，並接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問。就在明天離開紐約赴波士頓前，晚上在法拉盛接受僑界歡迎餐會，駐紐約台北經文處長徐儷文及僑社各大社團負責人皆出席，馬英九旅居新澤西州的二姊馬乃西全家也來相會。

馬英九在現場，充分感受僑胞的力挺與熱力，直說「回紐約，真有回家的感覺」。

中華公所主席蕭貴源、前全美台灣同鄉聯誼會會長林映君、國民黨中央黨務顧問王涵萬、僑務委員童惠珍等輪番上台，稱讚馬英九任內推動外交及兩岸和平政績，沒有得到應有評價，相信歷史自會還馬公道，還強調「兩岸和平是所有海內外僑胞最需要、最期盼的事」。

馬英九鞠躬感謝僑胞在他2任市長、2屆總統任內，全力支持，還現場即興演唱中美國歌混合編曲。

臺上講得滔滔不絕，僑胞更是猛拿手機把馬英九當背景自拍或爭相合影，現場氣氛熱烈。1060304

(中央社)