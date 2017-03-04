北愛議會選舉 民主聯盟黨勉強保第一

我要評比

親英政黨民主聯盟黨（DUP）在北愛爾蘭議會提前選舉中勉強保住第1大黨地位，愛爾蘭共和派新芬黨（Sinn Fein）則以些微差距排名第2。

法新社報導，這次投票是為了化解宿敵民主聯盟黨和新芬黨之間的政治僵局，如今他們將需要展開談判，依據權力共享協議一同治理北愛爾蘭，讓內部紛爭畫下句點。

區域選舉的最終結果顯示，民主聯盟黨在共90席的半自治議會中拿下28席，新芬黨則拿下27席。

社會民主勞工黨（SDLP）取得12席，厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）10席，北愛爾蘭聯盟黨（APNI）8席，其他政黨共拿下5席。

這次選舉結果意味，親英統派政黨失去多數黨領導地位，為北愛爾蘭於1921年創建以來首見。

民主聯盟黨和新芬黨根據1998年和平協議一同治理北愛爾蘭，終結長達30年的「動亂期」（The Troubles），這段期間有3500多人因衝突不幸喪生。

這場選舉投票率高達64.8%，為1998年簽署「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）後首度舉行選舉以來最高的一次。（譯者：中央社陳昱婷）1060304

(中央社)