李宗瑞性侵9女案 高院更一審7日宣判

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富少李宗瑞被控性侵偷拍多名女子，其中偷拍性侵5名女子部分判刑20年定讞，他另被控性侵9名女子部分，經最高法院發回後，台灣高等法院更一審日前辯論終結，訂於7日宣判。

李宗瑞從民國98年起到台北市的夜店把妹，性侵、偷拍多名女子，遭檢方依涉犯加重強制性交等罪起訴。法院二審依妨害性自主罪及妨害秘密罪，判處他應執行79年7月，依法執行上限最高只能30年，另判他須賠償17名女子共新台幣2745萬元。

案件上訴到最高法院，最高法院認定李宗瑞性侵5名女子部分有罪，依妨害性自主罪判刑定讞，他另被控性侵9名女子部分則撤銷，發回台灣高等法院更審；李宗瑞先前因偷拍遭判刑3年2月定讞，已入獄服刑，檢方針對李宗瑞偷拍、性侵5名女子定讞部分，聲請定應執行刑，高院裁定他應執行有期徒刑20年。

李宗瑞性侵偷拍案民事賠償部分，除了須賠17名女子2745萬元案件，還在最高法院民事庭審理外，另有3名女子提告求償，最高法院已判決李宗瑞須賠償3女共630萬元定讞。1060304

(中央社)