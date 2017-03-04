港特首選舉 泛民將投給民望最高者
香港行政長官（特首）選舉將於26日舉行，擁有325張選票的泛民主派決定投票給民望最高的候選人。
選舉委員會1200名選委將以一人一票方式選出特首，泛民方面占了325人。
由部分泛民選委發起組成的「民主300+」上午開會後決定，會參考民間團體推動的投票結果，在投票日一致投票給民望最高的特首候選人。
他們指出，這種做法是尊重市民意見，符合民主原則。
在過去的特首選舉中，雖然曾有泛民人士參選，但泛民基本上視特首選舉為「小圈子」選舉，一直消極對待。
在此之前，泛民中一些激進選委也曾呼籲不要參與這次選舉，也不要投票給任何一名候選人，因為他們都是親政府的建制派。
不過，泛民主流力量在本屆特首選舉中卻展現出過去才有的積極性。
本屆特首選舉有3名候選人，他們是前政務司司長林鄭月娥、財政司司長曾俊華和前法官胡國興。雖然3人的政見和立場各有不同，但並非屬於泛民陣營，且是北京方面可接受的人。
如果泛民在本屆選舉投票給上述任何一人，都有別於過去的做法。1060304
(中央社)
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