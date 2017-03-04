越南傳反中示威 代表處籲台商提高警惕

我要評比

越南網路訊息指出，部分民眾計劃明天上午在各重要省市集結，抗議越南政府處理與中國大陸間的南海爭議及有關台塑河靜鋼廠的環境事故。中華民國駐越南代表處今天發文提醒台商注意安全。

根據網路訊息，部分民眾發起於5日上午7到8時在河內與胡志明市等地集合參與示威遊行，並已以網路方式進行串連。

代表處公文指出，經與越南公安部聯繫獲告：「越南政府對此遊行已有掌握，並將採既定的標準作業程序處置，請台商務必放心。」

代表處指出，將繼續關注情勢，並與越南相關單位保持聯繫，同時呼籲越南台商總會和各地台商分會轉告所有台商提高警惕，注意維護自身安全，避免屆時前往遊行附近區域，隨時與代表處保持聯繫。1060304

(中央社)