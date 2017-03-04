越南傳反中示威 代表處籲台商提高警惕
越南網路訊息指出，部分民眾計劃明天上午在各重要省市集結，抗議越南政府處理與中國大陸間的南海爭議及有關台塑河靜鋼廠的環境事故。中華民國駐越南代表處今天發文提醒台商注意安全。
根據網路訊息，部分民眾發起於5日上午7到8時在河內與胡志明市等地集合參與示威遊行，並已以網路方式進行串連。
代表處公文指出，經與越南公安部聯繫獲告：「越南政府對此遊行已有掌握，並將採既定的標準作業程序處置，請台商務必放心。」
代表處指出，將繼續關注情勢，並與越南相關單位保持聯繫，同時呼籲越南台商總會和各地台商分會轉告所有台商提高警惕，注意維護自身安全，避免屆時前往遊行附近區域，隨時與代表處保持聯繫。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。