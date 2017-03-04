機捷蓋20年是笑話!港媒：綠營心思未用於經濟
歷經20年，桃園機場捷運終於在2日正式通車，但對台灣甚為了解的國際評論員朱穗怡在港媒指出，機捷籌建了20年才正式使用，對已屬經濟發達的台灣來說是個笑話，且台灣還有另個笑話，那就是同樣孵了20年，但依舊未能生出來的大巨蛋；朱說，這都是由於台灣藍綠惡鬥、民粹氾濫所致。
朱穗怡於《大公網》撰文表示，由於工程龐大，因此機捷出現問題並不意外，讓人嘆為觀止的是，它歷經了3位總統、15位行政院長、13位交通部長才終於完成；她認為機捷之所以拖了那麼久，技術當然是原因，但藍綠對峙心態同樣脫不了關係。
「最明顯的例子是，國民黨馬英九執政時曾建議捷運『先通車、再改善』，但遭民進黨藉桃園市長鄭文燦反對，後來民進黨蔡英文上台後，鄭文燦隨即『變臉』：同意『先通車、再改善』。」朱穗怡舉完上述例子後嘆息道，綠營的政治心思那麼細密，可惜未用於經濟民生上。
另外，朱穗怡還提到，當台灣政客拚命鬥爭時，外面的世界早已一日千里，像是中國大陸早已於2008年、2009年開通京津城際高鐵與武漢高鐵，到了現在，大陸於全球的高鐵營運里程數，已佔了6成5以上；而曾居亞洲四小龍之首的台灣，人均GDP自從在2004年被南韓超越後，彼此差距已越來越大。
最後，朱穗怡直言，儘管台灣行政失效、停滯不前，但當局依然自我感覺良好，「台灣可以豪花20年建一條機場捷運、建一個室內體育館，只是不知道台灣還有多少個20年可以虛度和荒廢？」
(中時電子報)
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