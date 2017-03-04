美終裁中國鋼材 雙反稅率確定生效

美國國際貿易委員會美國時間3日作出終裁，將對從中國進口的碳鋼與合金鋼定尺板（簡稱CTL板）和不銹鋼板帶材徵收反傾銷稅和反補貼稅（「雙反」關稅），雙反關稅將確認生效，時效為期5年。

新華社報導，美國國際貿易委員會裁定，從中國進口的上述鋼材產品對美國產業造成了實質損害。由於美國商務部2月初已終裁認定中國向美國出口的上述產品存在傾銷和補貼行為，國際貿易委員會當天的裁定意味著美國商務部將正式要求海關對此類產品徵收「雙反」關稅。

根據美國商務部終裁確定的幅度，美國商務部將對向美出口CTL板的中國廠商徵收68.27％的反傾銷稅和251％的反補貼稅，對向美出口不銹鋼板帶材的中國廠商徵收63.86％和76.64％兩種稅率的反傾銷稅，以及75.6％和190.71％的反補貼稅。

今年2月，中國商務部有關負責人針對美國再次對中國鋼鐵產品作出「雙反」調查終裁表示，對美方做法及決定表示強烈不滿，並表示將採取必要措施維護企業公平權利。

根據美國商務部的數據，2015年美國從中國進口CTL板和不銹鋼板帶材的金額分別為7,030萬美元和3.02億美元。

(工商)