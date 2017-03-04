「綺夢」張敏曝從未結婚 默認另擁小10歲夫君
49歲女星張敏當年在周星馳《賭聖》系列電影「綺夢」一角走紅，但近年來她淡出演藝圈，2013年傳與前經紀人劉永輝結婚，最近才宣布復出，讓人不免關注她的感情動態，據港媒報導，她驚爆：「從沒結過婚姻」，暗示沒和劉永輝登記，外傳她身邊多了位小10歲的製作人新歡，還稱呼對方「夫君」，對此她沒否認。
張敏最近亮麗復出拍廣告，卻被爆料她與老公劉永輝婚姻出問題，另有一說是投資事業失利，據香港《蘋果日報》報導，今年年初二張敏在社群網站上大方分享與小10歲製作人新歡合影，屬名「敏兒同夫君給大家拜年」，雙方外型匹配，引發張敏二婚疑雲。
對於外界質疑，張敏簡單表示：「我從來沒有結過婚姻」，間接說明與劉永輝的一段情並未走到登記結婚，她沒否認也沒撇清與小10歲「夫君」關係，只說：「無所謂復不復出，其實我一直在這裡」、「謝謝，一切隨緣，做簡單的自己」等，疑默認身邊確實有重要的人。
(中時電子報)
關鍵字：張敏
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