HBL》無緣決賽 吳志偉不信邪：明年再往禁區打

滬江蘇嘉嫻14分、12籃板。(林宋以情攝)

連續兩年進到小巨蛋，滬江女籃卻都與HBL冠軍戰擦肩，4日滬江45比53爆冷不敵永仁，教頭吳志偉賽後直呼「沒冠軍賽的命」，認為賽前球隊都準備好了、氣氛也佳，卻又在準決賽滑鐵盧，「或許是命中注定。」

滬江主帥吳志偉賽後將責任一肩扛，「其實早有叮嚀，中鋒沒辦法還是要傳出來，處理球差了一點，今天永仁包夾也沒有很多。」雙塔林蝶7分、許玟瑄僅4分，讓滬江無緣決賽，吳志偉說，「但我不信邪，明年再來，繼續往禁區打。」

高三主控陳育緹從比賽結束哨聲一響，就用毛巾蓋住頭落淚，賽後訪問依然紅著眼眶淚水止不住，此役攻下全隊最佳「雙十」16分、15籃板，另外送出1助攻、2抄截，無奈球隊氣勢一路被壓著打。

滬江林蝶(後)此役7分、13籃板、3火鍋。(林宋以情攝)

談起落敗，陳育緹忍不住落淚，「原本是告訴自己，這是高中生涯最後2場比賽了，應該好好享受。」但球隊似乎開賽就抓不到節奏，陳育緹也摸不著頭緒，「下半場其實有感覺到大家想放棄，表情都不太對。」

陳育緹說，「今年只有發揮我們平常4成的實力。明天季軍戰是我高中最後一場球了，就是放手下去打。」

預賽得分、籃板幾乎場場「雙十」的林蝶此役遭嚴加看管，籃下頻頻「打鐵」，賽後顯得自責，「還是自己的問題，狀況不好。或許是對方比較多在前防守，雖然教練說往裡面打，但拿不到球也沒辦法做下一步。」滬江5日將與南山爭季軍，林蝶說，「輸球也只能過一天就忘掉，明天繼續加油。」

(中時電子報)